جمارك السخنة تحبط محاولة تهريب كمية من السجائر والشيش الإلكترونية وأقلام الليزر

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك العين السخنة، برئاسة حسام جاد المولى مديرعام جمارك السخنة، بالتنسيق مع مباحث ميناء السخنة برئاسة المقدم أحمد دراز من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر والشيش الإلكترونية وأقلام الليزر ومستلزماتها بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناء على إخبارية سرية مقدمة من الإدارة العامة لجمارك السخنة ومباحث ميناء السخنة مفادها اعتزام شركة ا . للاستيراد والتصدير تهريب أصناف مخالفة داخل مشمول بوليصة الشحن رقم R232139642 بعدد 1 حاوية رقم TEMU7040382 قادمة من الصين، ومحرر عنها بيان جمركى رقم 389612 لسنة 2022، والصنف الوارد طبقا للمستندات عبارة عن 863 طرد خردوات بوزن 17 طنا و20 كيلو جراما.

تم تشكيل لجنة جمركية لكشف مشمول الحاوية من حسن عبد الرحمن مدير مجمع إدارة حركة الوارد، وخالد إبراهيم محمد مدير حركة الرصيف، وألبير نبيل فخري مشرف الساحة، وعلي إبراهيم مأمور الحركة، وعبد الله علي حسن، وعلي طارق كمال مأمور التعريفة، ومحمود فتح الباب، وخالد زيدان عبد الستار، فتبين وجود 5998 شيشة إلكترونية و3428 سيجارة إلكترونية و2300 قلم ليزر منشأ ألمانيا، و2950 حجر قلم ليزر قابل للشحن 6800 ملي أمبير، و350 طقم حجر قابل للشحن 6800 ملي أمبير داخل الطرود الواردة.

وقرر رشاد عبد المعطي رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي. يأتي ذلك بناء على تعليمات الشحات غتوري رئیس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.