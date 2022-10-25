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جدول امتحان شهر أكتوبر للصف الثانى الثانوى بالجيزة

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 11:24 ص
جدول امتحان شهر أكتوبر للصف الثانى الثانوى بالجيزة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة جدول امتحان شهر أكتوبر للصف الثانى الثانوى العام، حيث يؤدى الطلاب يوم الأحد 30 أكتوبر: امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية للشعبتين. 
 
- يوم الإثنين 31 أكتوبر: امتحان مادة اللغة الإنجليزية للشعبتين. 
 
- يوم الثلاثاء 1 نوفمبر: امتحان لغة أجنبية ثانية للشعبتين. 
 
- يوم الأربعاء 2 نوفمبر: امتحان مادة الاحياء لشعبة علمي، والتربية الوطنية لشعبة أدبي. 
 
- يوم الخميس 3 نوفمبر: امتحان مادة الأحياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية .
 
- يوم الأحد 6 نوفمبر: امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية، والتاريخ للشعبة الأدبية.
 
- يوم الإثنين 7 نوفمبر: امتحان الرياضيات للشعبتين . 
 
- يوم الثلاثاء 8 نوفمبر: امتحان مادة تطبيقيات رياضية للشعبة العلمية ، وامتحان مادة علم النفس للشعبة الأدبية. 
 
- يوم الأربعاء 9 نوفمبر: امتحان مادة كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للشعبتين.
 
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التربية والتعليم

جدول امتحان شهر أكتوبر

جدول امتحان شهر أكتوبر للصف الثانى الثانوى

اليوم السابع بلس



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