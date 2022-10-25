جامعة حلوان تنظم ندوة عن "مسيرة العمل المناخى" بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب

كتب محمد صبحى

فى ضوء استضافة مصر قمة المناخ 27 Cop بمدينة شرم الشيخ المنعقد في نوفمبر 2022 تنظم أسرة "وان تيم" بالاشتراك مع أسرة "ترحال" وبالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبحضور عدد من الشخصيات العامة ندوة بعنوان "من ستوكهولم إلى شرم الشيخ.. مسيرة العمل المناخى".

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان تعقد فعاليات الندوة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.

ويشرف على تنظيم الندوة الدكتور حسن عبد الرحمن رائد أسرة "وان تيم" المركزية، والدكتور أسامة النمر رائد أسرة "ترحال" المركزية، وعمرو غباشي وإسلام حسام مسئولي الأسرة.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية والمؤسسات الوطنية والأهلية في العمل من أجل المناخ، لإنخراط شباب الجامعة في العمل المناخي وإعداد جيل جديد مهتم بصحة المناخ.

وتعقد فعاليات الندوة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الأربعاء الموافق 26 أكتوبر 2022 بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.