جامعة أسيوط تشهد إنطلاق فاعليات اليوم البيئى بكلية التربية .. صور

أسيوط - فريق المحافظات

شهدت الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إنطلاق،فاعليات اليوم البيئى لكلية التربية وذلك بحضورالدكتور محمد جابر قاسم وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد مصطفى حمد، وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبمشاركة طلاب الكلية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط.

وأكدت الدكتورة مها غانم على حرص إدارة الجامعة على تحقيق رسالة الجامعة الساعية إلى توجيه ما تقدمه من خدمات تعليمية ومجتمعية لصالح خدمة المجتمع والبيئة ، مشيدةً بالجهود المبذولة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب لرفع الوعى البيئى داخل الكلية وتعميق إنتماء الطلاب لمجتمع الجامعة والوطن، كما حثت الطلاب على المشاركة فى الأنشطة البيئية المختلفة.

وأوضح الدكتور محمد جابر حرص كلية التربية على توثيق أواصر التعاون والعمل المشترك بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب من خلال ممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة والتى يأتى على رأسها الحفاظ على البيئة.

كما أشاد الدكتور محمد مصطفى حمد، بمشاركة الطلاب من جميع الفرق بمختلف أقسام الكلية لعمل يوم بيئى مميز داخل الكلية من خلال الملصقات التوعوية المختلفة التى من شأنها رفع مستوى التوعية داخل البيئة.



فاعليات اليوم البيئى بكلية التربية جامعة أسيوط (2)



فاعليات اليوم البيئى بكلية التربية جامعة أسيوط (3)