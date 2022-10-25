جامعة أسيوط تشهد إطلاق زيارة ميدانية لمواقع "حياة كريمة" بمراكز المحافظة

أسيوط - فريق المحافظات

أكد الدكتور أحمد المنشاوى، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، على حرص إدارة الجامعة على تشجيع أبنائها الطلاب على المشاركة فى العمل التطوعى، مؤكداً على ضرورة تكاتف الجهود من أجل المساهمة فى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "بقرى ومراكز محافظة أسيوط، تلك المبادرة القومية الفاعلة والمثمرة، والتى نجحت فى توحيد صفوف كل مؤسسات الدولة وهيئاتها الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى من أجل المشاركة فى أنشطتها وقدمت صورة إيجابية لما يجب أن يكون عليه العمل المجتمعى كما تضع نصب أعينها أن المواطن المصرى هو أساس التنمية.

جاء ذلك تعقيباً على إطلاق الجامعة زيارة ميدانية لمواقع " حياة كريمة " بمركزي ديروط ومنفلوط، إلى جانب زيارة " دير المحرق " بمركز القوصية بمشاركة 200 من طلاب الجامعة، والتى تأتي استكمالاً لوقائع فعاليات ندوة "تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة"، والتي نظمتها إدارة الجامعة بالتعاون مع مبادرة " حياة كريمة "، وذلك برعاية وبحضور الدكتورة مها غانم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد عبد المولى، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عبد الناصر، مدير القطاع التنفيذى بمبادرة "حياة كريمة"، والمهندس مينا إبراهيم منسق عام "حياة كريمة"، والدكتور محمد سامى القاضى منسق مساعد "حياة كريمة" بأسيوط.

كما أكدت الدكتورة مها غانم على أهمية دور الشباب في بناء الأوطان حيث تقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة توجب عليهم إفادة الوطن بما يمتلكون من أفكار واعدة وخبرات وكفاءات وقدرة على العطاء بقلب نابض بحب الوطن والإنتماء له، مشيرةً إلى أن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى تعد من أكبر وأضخم المبادرات المجتمعية فى تاريخ الدولة المصرية التي تمثل فرصة ممتازة للشباب الراغبين في خدمة الوطن بالمشاركة بالعمل التطوعي من خلالها.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد عبد المولى بدعم وتشجيع إدارة الجامعة لكافة الأنشطة الطلابية خاصةً التي تهتم بزيادة وعي الطلاب وتثقيفهم فيما يخص الإنتماء للوطن والمساهمة في تنميته والعمل على رفعة شأنه، مشيراً إلى أن الزيارة الميدانية جاءت في هذا الإطار، وتم تنظيمها تحت إشراف مسئولي الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، الدكتور أحمد شريت مدير عام الإدارة ، وأميمة إبراهيم مدير إدارة النشاط الإجتماعي، وهاشم سيد مدير إدارة النشاط الثقافي، ومحمد سيد محمد مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام، والأستاذة هبة حجازي مدير وحدة التنشيط السياحي.