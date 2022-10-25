تواصل أعمال الكشف الطبى للطلاب بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت جامعة طيبة التكنولوجية الجديدة بالأقصر، لليوم الثانى والأخير، أعمال الكشف الطبى للطلاب الجدد المقبولين بالجامعة، للعام الجامعى الجديد 2022-2023، حيث أوضح الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، أن إجراءات الكشف الطبى على الطلاب الجدد المقبولين بالجامعة التى انطلقت بها الدراسة لأول مرة العام الجامعى 2022-2023، تتم من قبل أطباء من كلية طب جامعة الأقصر، فى إطار التعاون المشترك بين الجامعتين.

وأشار رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، فى بيان صحفى، إلى أنه جرى تجهيز عيادة طبية كبيرة على مستوى الجامعة لاستقبال الطلاب، وتوقيع الكشف الطبى عليهم، مجهزة ومزودة بجميع الاحتياجات اللازمة لإجراء الكشف وعمل التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، كما جرى توفير أماكن انتظار وتوفير كافة سبل الراحة لأبنائنا الطلاب.

وفى نفس السياق تفقد الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية الجديدة بالأقصر، اليوم الإثنين، أعمال الكشف الطبى الذى يستمر لمدة يومين، للطلاب الجدد المقبولين لأول مرة بالجامعة، يرافقه عددا من أعضاء هيئة التدريس، واطمأن رئيس الجامعة، على إجراءات الكشف الطبى على الطلاب، مشيدًا بالتزام القائمين على إجراءات الكشف الطبى بتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للطلاب، حيث جرى توفير أماكن انتظار لهم مع مراعاة التباعد الاجتماعى بينهم مع رفع درجة الاستعدادات بالعيادة الطبية، لاستقبال الطلاب.

وأوضح الدكتور عادل زين الدين، أن أعمال الكشف الطبى، تتم من قبل أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة الأقصر، وذلك فى إطار التعاون المشترك مع الجامعة، تحت رعاية الدكتور حمدى حسين، رئيس الجامعة، مضيفا أنه جرى تجهيز عيادة طبية كبيرة على مستوى الجامعة لاستقبال الطلاب، وتوقيع الكشف الطبى عليهم، حيث تم تجهيزها وتزويدها بجميع التخصصات والكوادر الطبية لإجراء الكشف وعمل التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة.

يذكر أن الدراسة، انطلقت بجامعة طيبة التكنولوجية الجديدة بالأقصر، الأحد الماضى 16 أكتوبر الجارى، لأول مرة بالجامعة للعام الجامعى الجديد 2022 -2023، وتطرح الجامعة، العديد من البرامج الدراسية المتميزة خلال العام الدراسى 2022/2023، حيث تطرح كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، برنامجا تكنولوجيا الصناعات الخشبية وتكنولوجيا التصنيع الغذائى، فيما تطرح كلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية، برنامجا تكنولوجيا خدمات السياحة والسفر وتكنولوجيا الخدمات الفندقية.



تواصل أعمال الكشف الطبي للطلاب بجامعة طيبة التكنولوجية



الكشف الطبي للطلاب بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر