تنشيط السياحة بالأقصر تشارك فى رصد كسوف الشمس بمعابد الكرنك.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

شاركت هيئة تنشيط السياحة بمحافظة الأقصر، في دعم الأفواج السياحية خلال رصد ظاهرة كسوف الشمس، حيث أشرف على تلك الفعاليات من الهيئة كل من ياسر عبدالرازق محمد وعمرو محمود وحجاج الصاوي، لإستغلال الحدث للدعاية لمصر وعن الاقصر خاصة.

وشهد زوار معابد الكرنك اليوم الثلاثاء، ظاهرة كسوف الشمس، بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بجامعة حلوان، حيث شاركت الوزارة في رصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس والتي تشهدها البلاد ظهر اليوم، وذلك بالساحة الأمامية بمعبد الكرنك.

وصرح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المعهد قام بتوفير عدد من التليسكوبات والنظارات لزائري المعبد من المصريين والأجانب حتى يتسنى لهم الاستمتاع برصد هذه الظاهرة الفلكية النادرة.

وأضاف الدكتور مصطفى وزيري، أن مشاركة الوزارة اليوم في رصد هذه الظاهرة، يعكس مدى التعاون بين كافة جهات الدولة، كما ساهم في الوقت ذاته من تمكين السائحين بالاستمتاع بظاهرة فلكية نادرة من قلب أحد نوادر العمارة المصرية وهي معابد الكرنك.

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، أنه شارك بحضور هذه الظاهرة ما يقرب من 1000 سائح، حيث قام المعهد القزمي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بتوفير التلسكوبات والنظارات الخاصة له، مضيفا أن السائحين أعربوا عن مدى سعادتهم بالمشاركة في رصد هذه الظاهرة.