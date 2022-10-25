تفريغ 1997 سيارة لذوى الهمم بميناء غرب بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال تصريحات صحفية استقبال ميناء غرب بورسعيد عصر اليوم سفينة الرورو العملاقة AH SHIN القادمة من ليبيا وعلى متنها 1997 سيارة لذوى الهمم من ماركات مختلفة، والتى يبلغ طولها 194 مترا بغاطس 8 أمتار وحمولة كلية 57449 طنا، حيث ستغادر الميناء فور الانتهاء من عمليات التفريغ على الأرصفة لتستكمل رحلتها إلى كوريا الجنوبية.

وتعد هذه السفينة التاسعة عشر من نوعها التى تدخل الميناء خلال هذا العام ليصبح إجمالي السيارات التي استقبلتها الميناء عبر سفن الرورو، نحو 30128 سيارة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بدخول السفينة للميناء من قطر وإرشاد وتفريغ حمولتها على الأرصفة وتخزينها في المخازن المخصصة لها؛ تمهيداً لبدء الإجراءات الجمركية والإفراج عنها.

وذكر البيان أن الميناء قد استقبل خلال اليومين الماضيين سفينة الرورو SOO SHIN التى قامت بتفريغ 1325 سيارة بالميناء، مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من سفن الرورو العملاقة والذى يأتى انعكاسا للنجاحات التى احرزتها موانئ المنطقة الإقتصادية لتحسين الكفاءة التشغلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن.