تغريم مجدى عبد الغنى 50 ألف جنيه لعدم تسليم حصة ميراث

كتب أحمد الجعفرى _ أحمد إسماعيل

قضت محكمة جنح الدقى بتغريم كابتن مجدى عبد الغنى 50 ألف جنيه، و51 جنيها تعويض مدنى مؤقت؛ على خلفية اتهامه بعدم تسليم حصة ميراث.

كما أصدرت المحكمة حكم فى القضية التى حملت رقم 8861 سنة 2022 بتغريم أشقاء مجدى عبد الغنى، وهم محمد عبد الغنى، وورثة مصطفى عبد الغنى، بمبلغ مالى قدره 50 ألف جنيه لكلًا منهم.

وكان أنور السمرجي المحامى أقام دعوة وكيلًا عن مديحة عبد الله أحد ورثة جد المشكو فى حقهم، اتهمهم فيها بعدم تسليم حصة ميراث موكلته.

ووفق الدعوة فالحصة الميراثية الخاصة بالشاكية عبارة عن أرض وريع الارض الكائنة بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة لالجيزة، والمقام عليها مشروع بنزينة لشركة الغاز الطبيعي للسيارات.