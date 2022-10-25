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"تعليم الجيزة" تعلن جدول امتحان شهر أكتوبر للصف الأول الثانوى

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 10:13 ص
"تعليم الجيزة" تعلن جدول امتحان شهر أكتوبر للصف الأول الثانوى وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة، جدول امتحان شهر أكتوبر للصف الأول الثانوى العام، حيث ينطلق امتحان الشهر خلال اليوم الدراسى، بأسئلة تقيس الفهم ونواتج التعلم بواقع 15 جزئية لكل مادة دراسية.
 
وبحسب جدول الامتحانات يؤدى الطلاب يوم الأحد 30 أكتوبر: امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية. 
 
- يوم الإثنين 31 أكتوبر: امتحان مادة اللغة الانجليزية. 
 
- يوم الثلاثاء 1 نوفمبر: امتحان مادة الفيزياء.
 
- يوم الأربعاء 2 نوفمبر: امتحان مادة الاحياء والتربية الوطنية. 
 
- يوم الخميس 3 نوفمبر: امتحان مادة الكيمياء.
 
- يوم الأحد 6 نوفمبر: امتحان مادة التاريخ.
 
- يوم الأثنين 7 نوفمبر: امتحان اللغة الأجنبية الثانية . 
 
- يوم الثلاثاء 8 نوفمبر: امتحان مادة جغرافيا. 
 
- يوم الأربعاء 9 نوفمبر: امتحان مادة الرياضيات.
 
- يوم الخميس 10 نوفمبر: امتحان مادة الفلسفة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
 
جدول امتحانات
جدول امتحانات
 

التربية والتعليم

جدول امتحان الشهر

جدول امتحان اولى ثانوى لشهر اكتوبر بالجيزة

اخبار التعليم



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