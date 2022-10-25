تعرف على المرض المتسبب فى معاناة المحامى فريد الديب قبل وفاته

كتب سليم على

توفي المحامي الشهير، فريد الديب منذ قليل، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كان يعانى منذ فترة من مرض اللوكيميا أو سرطان الدم، ويخضع للعلاج.

يعتبر فريد الديب واحد من أشهر وأبرز الشخصيات في مصر، حيث تولى العديد من المناصب الرفيعة والعالية في الجمهورية، كما ترافع عن الكثير من قضايا المشاهير والنجوم الكبار في جمهورية مصر ومن ضمنهم نجوى فؤاد ومحمود السعدني ونجيب محفوظ.

ولد في الثالث والعشرون من شهر اكتوبر من عام 1943، حيث إنه يبلغ من العمر ما يقارب الثمانية والسبعون عاما وهو من السيدة الزينب حيث درس وحفظ القرآن، تخرج في كلية الحقوق في 1963 بمعدل جيد جدا، كما انه عمل في العديد من المناصب في الدولة حتى بدأ مسيرته المهنية في المحاماة في عام 1971، حيث لجأ اليه الكثير من النجوم الكبار والمشاهير في جمهورية مصر العربية.