تعرف على الخدمات المقدمة بقطارات النوم

كتب سيد الخلفاوى

تعتبر قطارات النوم التي تمتلكها هيئة السكك الحديد هي أفخم الخدمات التي تقدمها الهيئة وكذلك الأعلى سعرا، ونعرض فى النقاط التالية الخدمات المقدمة بقطارات النوم.

يتم تقديم وجبتين "وجبة ساخنة للعشاء فراخ أو لحوم – وجبة أخرى للفطار تقدم في الصباح" ويمكن تحديد نوعية الطعام حسب الطلب وذلك أثناء حجز التذاكر فمن الممكن تقديم أسماك أو وجبة نباتية حسب الرغبة.

مواصفات الكابينة وحجز تذاكر الأطفال

يتم احتساب أسعار تذاكر الأطفال حسب السن في شهادة الميلاد وتقدم شهادة الميلاد أثناء الحجز وأثناء مرور المفتش في القطار، ويقدم لكل طفل وجبتين خلال الرحلة في حالة قطع تذكرة له.

القطار مكيف وكل كابينة بها 2 سرير وحوض لغسيل الوجه وأماكن لشحن الموبايل، وطاولة، ويمكن طى السرير بالأسفل لاستخدامه كرسى، كما يوجد بالكابينة اماكن لوضع الحقائب، وكل الكبائن بها ستائر تحجب الضوء إذا أراد الراكب ذلك.