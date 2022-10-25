تعرفى على أبرز أعراض سرطان الثدى فى شهر التوعية ضد المرض..والكشف المبكر مهم

كتبت فاطمة ياسر

أعراض مرض سرطان الثدي في المراحل المبكرة تتشابه بصورة كبيرة مع أعراض أمراض أخرى في الثدي ، ولذا وجب التأكيد على أهمية الفحص عند الطبيب المختص للوصول للتشخيص الدقيق ، وفي بعض الأحيان قد لا تظهر أية أعراض في بداية المرض ولا يحدث أي ألم في المراحل المبكرة من ظهور المرض لكن مع نمو الورم يمكن ظهور واحدة أو أكثر من هذه الأعراض .

وقدم أبرز الأعراض المرتبطة بسرطان الثدي دكتور عبدالله عزت، استشاري أول جراحة الأورام وجراحات الثدي والجراحة العامة وعضو جمعية جراحي الأورام المصرية ، وعضو كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، ومن الأعراض التالي:

1. ظهور كتلة ملموسة أو تورم أو انتفاخ بسيط بالثدي أو بجانب الثدي أو تحت الإبط.

2. تغير جديد في حجم أو شكل أو قوام الثدي أو حلمة الثدي بالمقارنة بالناحية التانية.

3. تغير جديد في لون أو شكل أو ملمس جلد الثدي أو حلمة الثدي مثل احمرار- انتفاخ- نتؤات - نقر- تقشير أو ظهور قرح.

4ّ. خروج افرازات أو نزيف من حلمة أحد الثديين

5. شد جديد لحلمة الثدي للداخل في ثدي واحد مقارنة بالثدي الٱخر

6. ألم بالثدي: وهذا غالبا مايحدث في المراحل المتقدمة من المرض.

وأشار عبد الله، أنه في حالة ملاحظة ظهور أي من الأعراض السابقة أو أي تغيير غير طبيعي في الثدي فيجب التوجه فورا للفحص عند الطبيب أو المركز أو المستشفى المختصة فورا لأن الفحص أمان وحماية لكي للوصول للتشخيص الدقيق والعلاج الأنسب للمرض.