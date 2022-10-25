اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 11:26 ص
أكرم القصاص
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تطهير مخر السيول بأخميم فى سوهاج والاطمئنان على جاهزيته استعدادا للشتاء

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 11:08 ص
تطهير مخر السيول بأخميم فى سوهاج والاطمئنان على جاهزيته استعدادا للشتاء أعمال تطهير مخر سيل السلاموني بأخميم
سوهاج - محمود مقبول

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قام مسئولو الرى، الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، بتفقد مخر سيل "السلاموني" التابع لمجلس قروى الحواويش، حيث تم رفع جميع التراكمات والمخلفات والأتربة بمصرف ومخر السيل، وتم الاطمئنان على جاهزية المخر لاستقبال أية أمطار أو سيول محتملة، وخلوه من أية مخلفات أو عوائق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بشأن استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء.

يذكر أن محافظ سوهاج قد أصدر توجيهاته لمسئولى الرى بالمحافظة، والوحدات المحلية، وكافة الجهات المعنية بالمتابعة المستمرة، وتفقد جميع مخرات السيول بنطاق المحافظة لإزالة أى معوقات أو تعديات، والتأكد من جاهزية تلك المخرات لمواجهة أية أزمات محتملة.

 

 

اعمال تطهير مخر سيل السلاموني بأخميم (5)
اعمال تطهير مخر سيل السلاموني بأخميم (5)

 

اعمال تطهير مخر سيل السلاموني بأخميم (4)
اعمال تطهير مخر سيل السلاموني بأخميم (4)

 

اعمال تطهير مخر سيل السلاموني بأخميم (2)
اعمال تطهير مخر سيل السلاموني بأخميم (2)

 


أخميم

مخر سيل

تطهير مخر سيل

سوهاج



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