تدريب المهندسين الزراعيين وتوعية السيدات بقضية التغيرات المناخية بأسوان.. صور

تستضيف مصر المؤتمر الدولى قمة المناخ الـ27، التي تقام في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، وتنعقد قمة المناخ في الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر المقبل، وتتجه أنظار العالم نحو القارة الأفريقية التى تعد من أكثر مناطق العالم تضررا من الانبعاثات .

وإستعدادا لقمة المناخ العالمى بشرم الشيخ الشهر القادم ، تشهد محافظة أسوان عدة فعاليات لتسليط الضوء على توجه مصر نحو الشأن العالمى، باستضافتها قمة المناخ العالمى الـ27 بشرم الشيخ تقوم بها المنصة المحلية للمناخ حيث واصلت المنصة المحلية للتغيرات المناخية بأسوان، أنشطتها وتحضيراتها للتوعية باستضافة مصر لقمة المناخ العالمى بشرم الشيخ الشهر القادم، ضمن اهتمامات القيادة السياسية واطلاع مصر بدروها الإقليمى والدولى ولاسيما قضية المناخ حيث دشنت المنصة المحلية للتغيرات المناخية بأسوان أكبر حملة لتوعية السيدات بقضية التغيرات المناخية، ، داخل عدد من قرى مركز ادفو بمحافظة أسوان، تحت عنوان " المرأة الاسوانية تتعهد" ضمن أنشطة مبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27 التى أطلقتها جمعية المكتب العربى للشباب والبيئة.

وفى سياق متصل نفذت المنصة المحلية للتغيرات المناخية بأسوان، بالتعاون مع إدارة البيئة و السكان بمديرية التربية و التعليم بأسوان، وعدد من الجمعيات الأهلية ، يوم التغيرات المناخية بمدرسة بنات النيل بمدينة إدفو، وقد تم توعية الطالبات بالتغيرات المناخية و أسبابها و اثارها السلبية على حياة الناس و على الغذاء و الزراعة و الصحة العامة و كيفية التكيف معها و أهمية زراعة الأشجار و العناية بها و كذلك عدم ممارسة الانتهاكات البيئة، وأدار اليوم المناخى

ونظمت المنصة المحلية للتغيرات المناخية بأسوان، إحتفالية مناخية توعوية تم خلالها إجراء حوار تفاعلى حول التغيرات المناخية و اثاره السلبية و دورجميع فئات المجتمع فى التكيف معها وفى نهاية الاحتفالية تم تلاوة ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية و التوقيع عليه

وفى ذات السياق نفذت المنصة المحلية باسوان بالتعاون مع قسم البيئة و السكان بإدارة ادفو التعليمية ندوة توعوية لطلبة مدرسة المملحة الابتدائية حيث تم تناول موضوع التغيرات المناخية الأسباب و النتائج و كيفية المواجهة وسببها و دور كل فرد فى المجتمع فيها،

ونفذت المنصة المحلية باسوان بالتعاون مع إدارة البيئة و السكان بمديرية التربية و التعليم بأسوان ندوة توعوية عن التغيرات المناخية بمدرسة شوقى عابد بمدينة أسوان حيث دارت الندوة حول التغيرات المناخية و الترويج للمؤتمر الذى سيعقد فى نوفمبر القادم في مدينة شرم الشيخ، وتناولت الندوة الآثار السلبية للتغيرات المناخية على مصر والعالم واستراتيجيات التعامل مع التغيرات المناخية ودور التلاميذ فى ذلك وتم تلاوة ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية و التوقيع عليه

وفى موقع ثالث تم اختتام تدريب حول الحدائق النباتية و الأشجار الخشبية و دورها فى التخفيف من التغيرات المناخية و الذى تم بالتعاون بين المنصة المحلية باسوان و إدارة التربية البيئية و السكان بمديرية التربية و التعليم بأسوان و الحديقة النباتية باسوان،

كما تم عقد البرنامج التدريبى للمهندسين الزراعيين لتدريب المهندسين الزراعيين على التغيرات المناخية حتى يكونوا على وعى كامل بالقضية، بهدف توصيل المعلومات الكاملة للمزارعين فى هذا الشأن، فضلا إلى تقديم الدعم الفنى للمزارعين عند وقوع الأحداث المناخية الحادة الناتجة عن التغيرات المناخية

وشاركت المنصة المحلية للتغيرات المناخية بأسوان فى الاحتفالات، التى اقامتها محافظة أسوان بمناسبة، تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثانى بمعبده الكبير بمدينة أبوسمبل السياحية جنوب محافظة أسوان

وأكد الدكتور أحمد زكى أبو كنيز رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان والمنسق العام للمنصة المحلية للتغيرات المناخية بالمحافظة، أن حملة التوعية، شملت توعية السيدات داخل القرى بقضية التغيرات المناخية وجهود الدولة، للاهتمام بقضية تغيرات المناخ

وأضاف أنه تم تسجيل توقيعات السيدات المشاركات، فى ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية فى حين تعهدت السيدات بالالتزام بميثاق الشرف

وصرح الدكتور احمد زكى ابو كنيز، أن أنشطة المنصة إستهدفت طالبات المدارس، و هو استثمار فى المستقبل حتى ينشىء لدينا جيل واع بالقضايا الوطنية الهامة و المؤثرة على كافة مناحى حياتنا، فضلا عن التركيز على أهمية دور المرأة فى التكيف مع التغيرات المناخية لذلك استهدف أعضاء المنصة سيدات اسوان لتوقيعهن على ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية، والذى تصدرت خلاله منصة أسوان المركز الأول على مستوى الجمهورية من حيث إجمالى عدد التوقيعات

وأشار الدكتور احمد زكى ابو كنيز المنسق العام للمنصة المحلية بأسوان بأن توقيع مذكرة التفاهم يندرج ضمن الأنشطة التى تسعى المنصة لتنفيذها وهو استهداف قطاع هام من المجتمع وهم طلاب الجامعه .حيث سيتم تدريب مجموعة من طلاب جامعة أسوان، على برامج تدريبية متقدمة خاصة بالتغيرات المناخية من حيث المسببات و الآثار السلبية على العالم ومصر و على اسوان خاصة وأيضا التأثيرات المترتبة على الإنتاج الزراعى و الصحة العامة و الأحداث المناخية الحادة. و كيفية اتباع إجراءات التكيف والتخفيف،

مؤكدا على أهمية توعية هذا القطاع من أهالى أسوان لأنهم من سيقود المجتمع فى المرحلة القادمة و أن عليهم دور هام حيال حماية مجتمعهم من الآثار السلبية للتغيرات المناخية و أيضا الأحداث المناخية الحادة مثل موجات الصقيع والحرارة والسيول.

وقال الدكتور أحمد زكى أبو كنيز رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان والمنسق العام للمنصة المحلية للتغيرات المناخية، بأنه تم تنظيم دورة تدريبية للمهندسين الزراعيين بالتعاون مع مديرية الزراعة باسوان و عدد من الجمعيات الأهلية حول التوعية بقضية تغيرات المناخ، والتحديات التى تواجه الدولة المصرية فى هذا الإطار، وتسليط الضوء على توجه مصر نحو الشأن العالمى، باستضافتها قمة المناخ العالمى الـ 27 بشرم الشيخ.

وأضاف أن المنصة المحلية باسوان، مستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية فى تنفيذ الأنشطة التوعوية والتدريبية حيث تم تنفيذ البرنامج التدريبى الثانى الذى استهدف مجموعة جديدة من المهندسين الزراعيين لتدريبهم على التقديرات المناخية واهم أنشطة التكيف معها و دور المهندس الزراعى فى تجاوز الأحداث المناخية الحادة، وكذلك بالتعاون مع التربية والتعليم تستمر الأنشطة التوعوية فى مدارس المحافظة المختلفة لتوعية الطلاب بهذه القضية الهامة.

وقال الدكتور أحمد زكى أبو كنيز رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان، والمنسق العام للمنصة المحلية لتغيرات المناخ، أنه تم تنظيم وقفات توعوية حول قضية التغيرات المناخية، إستهدفت المشاركين فى هذه المناسبة من الزوار المصريين والسائحين الأجانب، كما شارك السائحين الأجانب فى رفع لافتات التوعية بقصايا المناخ .

وأضاف أنه تم إطلاق حوار بعدة لغات بين أعضاء المنصة وزوار معبد أبوسمبل من السائحين الأجانب المتواجدين بمحيط المعبد ، حول قضية تغيرات المناخ، واطلاعهم باستضافة مصر لفعاليات قمة المناخ العالمى ال27 بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس السيسى، فيما قام السائحين الأجانب بالتوقيع على ميثاق شرف قضية تغيرات المناخ

وأوضح الدكتور أحمد زكى أبو كنيز رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان، أن أعضاء منصة أسوان يواصلون الابداع و فى التوعية بقضايا تغيرات المناخ عبر طرق ووسائل غير تقليدية، من خلال إستغلال الأحداث والفعاليات والمناسبات المختلفة، فى إطار مشاركة المنصة فى التحضير لقمة المناخ العالمى ، ولفت أن مشاركة أعضاء المنصة فى حدث ظاهرة تعامد الشمس تقليد جديد على أرض أبوسمبل التاريخية التى يقع بها أحد أشهر معابد حضارة مصر القديمة

وأضاف أنه مع قرب انعقاد مؤتمر قمة المناخ ال27 بشرم الشيخ، يزداد معه زخم أنشطة المنصة المحلية بأسوان حيث تم تنفيذ ثلاثة أنشطة متنوعه، استهدفت جميعها التوعية بقضية التغيرات المناخية، وكيفية التكيف معها، حيث إستهدفت هذه الأنشطة مختلف شرائح المجتمع الأسوانى، فى إطار الوصول بقضية التوعية لكل فرد



المنصة المحلية للمناخ بأسوان (1)



المنصة المحلية للمناخ بأسوان (2)



المنصة المحلية للمناخ بأسوان (3)



المنصة المحلية للمناخ بأسوان (4)



المنصة المحلية للمناخ بأسوان (5)



المنصة المحلية للمناخ بأسوان (6)



المنصة المحلية للمناخ بأسوان (7)



المنصة المحلية للمناخ بأسوان (8)



المنصة المحلية للمناخ بأسوان (9)



المنصة المحلية للمناخ بأسوان (10)



المنصة المحلية للمناخ بأسوان (11)



المنصة المحلية للمناخ بأسوان (12)



المنصة المحلية للمناخ بأسوان (13)



المنصة المحلية للمناخ بأسوان (14)