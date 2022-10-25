اليوم السابع
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تحرير 484 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 12:30 م
تحرير 484 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة تطبيق قرار الغلق- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة من تحرير 484 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.
 
وأكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية فى تصريحات خاصة لتليفزيون اليوم السابع، أن الوزارة تنفذ خطة لترشيد الاستهلاك الكهرباء فى الإدارات المحلية بجميع المبانى طوال فترات العمل الرسمية، وبعد انتهاء ساعات العمل الرسمية يتم إغلاق الإنارة نهائيا، مضيفا أن هناك تخفيض للإنارة بجميع أملاك الدولة، مع مراعاة عدم تأثر المواطن، مشددا على المحالات بالغلق فى المواعيد الرسمية فى فترة الصيف لترشيد استهلاك الكهرباء.
 
وتحدث الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن إجراءات المتابعة المستمرة من قيادات التنمية المحلية لقرار ترشيد الكهرباء بالمحافظات، والحملات على جميع المولات الضخمة والمؤسسات الحكومية لضبط درجة حرارة التكييفات على 25 درجة مئوية، موضحا عقوبات مخالفى القرارات من المحلات أو المولات التجارية.

 


قرار الغلق

تطيبق قرار الغلق

أخبار الحوادث

غلق المحلات

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