تجديد حبس 3 متهمين بقتل شخصين خلال مشاجرة فى القاهرة 15 يوما

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الأزبكية، تجديد حبس المتهمين بقتل شخصين فى مشاجرة بسبب خلافات بينهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ومتوفيين بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرف الثانى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.