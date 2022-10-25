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برق ورعد في سماء القاهرة الكبرى (صور)

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 09:46 م
برق ورعد في سماء القاهرة الكبرى (صور) برق في سماء القاهرة
تصوير حسين طلال

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رصدت كاميرا اليوم السابع مشاهد والبرق والرعد في سماء بعض مناطق القاهرة الكبرى، والتي صاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وغزيرة أحيانا.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على جميع الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا يشهد أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى متوسطة على الوجه البحرى ، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية ، تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة ، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد .
 
 وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة.
 
البرق فى سماء القاهرة
البرق فى سماء القاهرة

البرق والرعد (1)
البرق والرعد 

البرق والرعد (2)
البرق والرعد 

سماء ملبدة بالغيوم
سماء ملبدة بالغيوم

مشاهد البرق فى سماء القاهرة الكبرى
مشاهد البرق فى سماء القاهرة الكبرى
 

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