اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 09:47 ص
أكرم القصاص
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بدء محاكمة المؤسسة المملوكة لعائلة ترامب فى نيويورك بتهم الاحتيال

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 09:24 ص
بدء محاكمة المؤسسة المملوكة لعائلة ترامب فى نيويورك بتهم الاحتيال دونالد ترامب
أ.ش.أ

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بدأت صباح اليوم الثلاثاء، محاكمة الشركة التي تملكها عائلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في نيويورك بتهم الاحتيال والتهرب الضريبي.

وانتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب - الذي لم يذكر اسمه في القضية حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية - الاتهامات التي وجهت للشركة، واصفا إياها بأنها "ملاحقة" من قبل منافسيه قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي في الثامن من نوفمبر، قائلا - في تغريده له على وسائل التواصل الاجتماعي - "الملاحقة الديمقراطية الحزبية مستمرة، هذه المرة في نيويورك خلال الانتخابات، رافضا هذا الإجراء، واصفا إياه بأنه "خدعة سياسية".

ويتهم الادعاء العام في مانهاتن "منظمة ترامب" التي يديرها حاليا دونالد جونيور وإريك، النجلان الأكبران لترامب، بإخفاء مبالغ دفعتها لبعض كبار مديريها التنفيذيين ما بين عامي 2005 و2021.

 


دونالد ترامب

نيويورك

التهرب الضريبى

الكونجرس الامريكى



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