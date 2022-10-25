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بدء الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى بحضور الرئيس السيسى

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 12:42 م
بدء الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى بحضور الرئيس السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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بدأت منذ قليل، فعاليات الجلسة الختامة للمؤتمر الاقتصادي "مصر 2022"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مقر انعقاد المؤتمر الاقتصادى فى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يشهد الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى "مصر 2022". 

 
 

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