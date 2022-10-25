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بايدن: وصول سوناك إلى منصب رئيس وزراء بريطانيا إنجاز رائد

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 04:00 ص
بايدن: وصول سوناك إلى منصب رئيس وزراء بريطانيا إنجاز رائد الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن اختيار ريشي سوناك أول رئيس وزراء غير أبيض لبريطانيا إنجازا "رائد"، ووعد بأنه سيتصل به في القريب لتهنئته.

وقال بايدن خلال احتفال في البيت الأبيض بمناسبة حلول عيد ديوالي الهندي إن تولي سوناك الذي يتحدر من أصول هندية رئاسة الوزراء في بريطانيا "أمر مذهل للغاية، وإنجاز رائد، وله أهميته". 

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار قد صرّحت أن "الرئيس بايدن يتطلّع إلى التحدث مع سوناك في الأيام المقبلة وإلى استمرار تعاوننا الوثيق مع المملكة المتحدة"، مشيرة إلى أن البروتوكول يفرض عليه عدم الاتصال قبل لقاء سوناك بالملك تشارلز الثالث المقرر الثلاثاء.


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