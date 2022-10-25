اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 04:00 م
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انهيار جزء من منزل بقرية بالشرقية.. صور

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 02:35 م
انهيار جزء من منزل بقرية بالشرقية.. صور صورة من داخل المنزل
الشرقية - فتحية الديب

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انهار جزء من منزل بقرية كفر الحمام التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، منذ قليل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.
 

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة بانهيار جزء من مسكن بقرية كفر الحمام التابعة لمركز الزقازيق.

 

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجارى إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

 

انهيار-جزء-من-منزل-بقرية-بالشرقية-(1)
انهيار-جزء-من-منزل-بقرية-بالشرقية-(1)

 

انهيار-جزء-من-منزل-بقرية-بالشرقية-(2)
انهيار-جزء-من-منزل-بقرية-بالشرقية-(2)

 

انهيار-جزء-من-منزل-بقرية-بالشرقية-(3)
انهيار-جزء-من-منزل-بقرية-بالشرقية-(3)

 

انهيار-جزء-من-منزل-بقرية-بالشرقية-(4)
انهيار-جزء-من-منزل-بقرية-بالشرقية-(4)

 


انهيار منزل بالشرقية

قرية كفر الحمام

مركز الزقازيق

محافظة الشرقية



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