اليوم السابع
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الوكالة الفرنسية للتنمية تنظم ورشة عمل "مشاركة المرأة فى مواجهة آثار تغير المناخ"

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 01:16 م
الوكالة الفرنسية للتنمية تنظم ورشة عمل "مشاركة المرأة فى مواجهة آثار تغير المناخ" تغير المناخ - أرشيفية
كتبت منال العيسوى

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تنظم الوكالة الفرنسية للتنمية، اليوم الثلاثاء، حلقة نقاشية تحت عنوان "مشاركة المرأة فى مواجهة الآثار المناخية"، كجزء من سلسلة لقاءات الطريق إلى قمة المناخ، التي تتم بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ، وذلك بمقر المعهد الفرنسي بالمنيرة.
 
 
كانت وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 298 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين مصر ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحويل نظم المناخ، بمبلغ 1.5 مليون يورو.
 

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