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النائب العام يأمر بالتحقيق فى منشورات "البرنس المصرى" عبر مواقع التواصل

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 10:19 م
النائب العام يأمر بالتحقيق فى منشورات "البرنس المصرى" عبر مواقع التواصل النائب العام المستشار حماده الصاوى
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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أمر النائب العام باتخاذ إجراءات التحقيق في المنشورات المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي المنسوبة لمن يُدعى « البرنس المصري »، والمتضمنة ازدراءً للدين المسيحي، حيث رصدت إدارة البيان بمكتب النائب العام تداول منشورات ومقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من حسابات متعددة يظهر فيها شخص لُقب بـ« البرنس المصري » والتي تضمنت ارتكابه عدة جرائم، منها استغلاله الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وازدراء الدين المسيحي السماوي، والإخوة المسيحيين، والإضرار بالوحدة الوطنية. 
 
إذ أعدت إدارة البيان تقريرًا مفصلًا بما تم تداوله من مقاطع بكافَّة مواقع التواصل الاجتماعي، وتحفَّظت على ما تضمنته هذه المقاطع من أدلة ضدَّ مرتكب تلك الجرائم. 
 
وبعرضه على النائب العام أمر باتخاذ إجراءات التحقيق العاجل في الواقعة.

البرنس المصرى

النائب العام

حوادث

وزاره الداخليه



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