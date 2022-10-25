المفوضية الأوروبية تعتمد برنامجا بقيمة 115 مليون يورو لدعم التنمية البيئية فى المغرب

أ.ش.أ

تبنت المفوضية برنامجًا جديدًا بقيمة 115 مليون يورو لدعم التنمية البيئية والشاملة والمبتكرة لقطاعي الزراعة والغابات في المغرب.

وذكر بيان على موقع المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء أن برنامج "الأرض الخضراء" يهدف إلى المساهمة في الإستراتيجيات الوطنية للمغرب "الجيل الأخضر" و"الغابات المغربية" التي تغطي الفترة 2020-2030 من خلال تعزيز الانتقال البيئي الذي يفضي إلى خلق فرص عمل لائق في المغرب في مجال الزراعة وقطاع الغابات.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للصفقة الخضراء الأوروبية، فرانس تيمرمانس: "الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي هي الأولى من نوعها واعتراف هام بقيادة المغرب وإمكانياته في التحول الأخضر. ويُظهر الدعم المقدم للزراعة والغابات المغربية من خلال هذا البرنامج أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب المغرب في محاربة أزمات المناخ والتنوع البيولوجي".

وقال مفوض الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي: "لقد عانى المغرب لتوه من أسوأ موجة جفاف منذ 40 عامًا، مما يهدد أنظمة المياه والزراعة. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم التوترات في أسواق المواد الغذائية، بما في ذلك منطقة الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي. نحن نقف مع المغرب لمعالجة هذا الوضع الصعب، ومن خلال هذا البرنامج الذي تبلغ قيمته 115 مليون يورو في إطار خطة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي حيث نهدف إلى دعم تطوير المغرب لممارسات الزراعة المستدامة والإدارة المستدامة لموارد الغابات في البلاد".

ويحتوي البرنامج على ثلاثة أهداف محددة: دعم سلاسل القيمة الزراعية المستدامة وحماية الغابات وإدارتها وخلق فرص العمل والإدماج الاجتماعي عبر القطاعين.