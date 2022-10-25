المباحث تستمع لأقوال شهود العيان بحريق مخازن فى شارع الأزهر

كتب عبد الرحمن سيد

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان وأصحاب المخازن المحترقة بشارع الأزهر لكشف ملابسات الواقعة، فيما تم انتداب المعمل لإجراء الجنائى لحصر الخسائر ومعرفة الأسباب النهائية التي أدت الى نشوب الحريق.

وكان رجال الحماية المدنية، تمكنوا من السيطرة على حريق مخازن أدوات منزلية وبلاستيكات داخل عقار من 3 طوابق فى شارع الأزهر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار سكني فى شارع الأزهر، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وتبين من خلال الفحص، نشوب الحريق بالطابق الثاني والثالث علوي والتهمت النيران محتويات مخازن أدوات منزلية وبلاستيكية وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمكن رجال الحماية من عمليات الإخماد بالكامل.