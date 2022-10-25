الكهرباء: هدفنا وصول نسب التحصيل لـ100% بشركات التوزيع

كتبت ـ رحمة رمضان

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة تستهدف وصول نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء إلى100%، من خلال عدة آليات من بينها تكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة، أن هناك مشكلة كبيرة فى التحصيل بشركات توزيع الكهرباء ، كاشفاً أن تحصيل قيمة فاتورة الاستهلاك من المشتركين هو المورد الوحيد لقطاع الكهرباء الذى تتمكن من خلال فى الاستمرار فى تطوير شبكات توزيع و نقل الكهرباء و تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

وأوضح حمزة ، أنه لن تصل نسبة التحصيل إلى 100% إلا بعد الانتهاء من تحويل كافة العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع، موضحا أن هذه النوعية من العدادات تضمن للمواطن و الدولة حقوقهم كاملة بدون الحاجة لتدخل عنصر بشري.

وأضاف حمزة، أن هناك آليات جديدة سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة خاصة برفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء وتقليل الخسائر المالية الضخمة التي تتعرض لها الوزارة نتيجة سرقات التيار الكهربائي.