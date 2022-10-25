"القومى للمرأة" بأسوان ينظم جلسات دوار لتوعية 650 سيدة بقرى إدفو.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة أسوان، 13 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وداخل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ومن جانبها، أكدت هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، أن جلسات الدوار استهدفت توعية 650 سيدة ورجل بقرى الكلح شرق والطوناب وإدفو بحرى والحجز بحرى بمركز إدفو ، بالإضافة إلى قريتى العتمور قبلى والمنشية الجديدة بمركز كوم أمبو.

وأضافت، فى بيان صحفى، أن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات ، بالإضافة إلى ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء ، موضحةً بأنه فى نفس السياق تم تنفيذ مأمورية الرقم القومى بالتعاون مع مصلحة السجل المدنى من أجل تيسير وتسهيل مختلف الإجراءات الخاصة بإصدار وتجديد البطاقات الشخصية للسيدات والفتيات بقرية الشبيكة بمركز كوم أمبو .

ومن جانبه، وجه أشرف عطية محافظ أسوان، بتكثيف التعاون والجهود المبذولة بين فرع المجلس القومى للمرأة ومديرية الأوقاف ومختلف الوحدات المحلية والقروية وذلك لإنجاح فعاليات هذا المشروع القومى وتحقيق التمكين الإقتصادى للمرأة ، مع تعزيز التدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى لمختلف فئات الأسرة داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).



توعية السيدات



استخراج بطاقات الرقم القومى