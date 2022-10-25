القومى للبحوث ينظم ورشة عمل "الابتكار من أجل المناخ" غدا

كتب ــ محمد صبحى

ينظم المركز القومى لللبحوث والهيئة العليا لرائد المناخ بالأمم المتحدة ، ورشة عمل تحت عنوان" الابتكار من أجل المناخ" وذلك غدا الأربعاء 26 أكتوبر بمقر المركز القومى للبحوث، وتهدف ورشة العمل إلى تعزيز دور البحث العلمى ونقل التكنولوجيا والدعوة إلى أهمية الابتكار فى العمل المناخى وإشراك أصحاب المصلحة وتسهيل الترابط بين البحث العلمى والمشاريع التجارية.

وأكد المركز القومى للبحوث، أن ورشة عمل" الابتكار من أجل المناخ" من أهم الموضوعات التي تتناول توضيح دور العلم والابتكار فى معالجة أزمة المناخ ، حيث تم توجيه الدعورة لبعض المنظمات البحثية الرائدة فى العالم بجانب الشراكة مع الحكومات والمؤسسات المالية والشركات فى تسريع العمل المناخى الجماعى.

وتتناول الجلسة الأولى من ورشة العمل ما هو المتوقع فى قمة المناخ من الأكاديميين والخبراء العلميين، والجلسة الثانية النماذج المبتكرة لتمويل البحث والابتكار لتغير المناخ، كما تتطرق الجلسة الثالثة إلى العلاقة بين الأخضر والرقمى، وجلسة حول المناخ والصحة ويتحدث فيها عدد من وزراء الحكومية، وتختتم الجلسات بمناقشة عامة وعرض لشباب رواد المناخ ويحضرها الدكتور محمود محى الدين رائد المناخ .