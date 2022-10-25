القوات المسلحة تفتتح قرية "أبو صوان" النموذجية بمحافظة شمال سيناء

كتب زكى القاضى

استمراراً لجهود القوات المسلحة فى دعم مقومات التنمية الشاملة بشبة جزيرة سيناء والمشاركة فى توفير حياة كريمة لأهالى سيناء , إفتتح اللواء أركان حرب نبيل السيد حسب الله قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قرية "أبو صوان"

النموذجية بمدينة نخل بمحافظة شمال سيناء، والذى تم تنفيذها تحت إشراف قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب بالتنسيق مع مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى وذلك لتلبيه متطلبات المجتمع السيناوى.

وتضمنت القرية النموذجية إنشاء منازل بدوية متكاملة ومجهزة بكافة المتطلبات المعيشية ، بالإضافة إلى مسجد ودار للضيافة ومراكز حرفية وأساسيات البنية التحتية وعدداً من المرافق والخدمات العامة ، وقام كلاً من قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ، ومحافظ شمال سيناء بتوزيع عقود تملك المنازل على المستحقين من الأسر الأكثر احتياجا.

فيما أكد قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب خلال الإفتتاح على أن القيادة العامة للقوات المسلحة لاتدخر جهداً للوصول إلى تحقيق التنمية الشاملة بكافة أنحاء شبه جزيرة سيناء فى مختلف المجالات وتوفير حياة كريمة لأبناء سيناء الشرفاء بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة.

من جانبهم عبر شيوخ وعواقل سيناء عن فرحتهم العارمة بجهود التنمية والتعمير المتواصلة فى شبه جزيرة سيناء ، مؤكدين على العلاقة الوثيقة التى تربطهم بالقوات المسلحة والتواصل المستمر معهم للتعرف على مطالبهم وإحتياجاتهم وسرعة تلبيتها.

حضر فعاليات الإفتتاح ممثلوا الأجهزة التنفيذية بمحافظة شمال سيناء والدكتورة سحر نصر المدير التنفيذى لبيت الزكاة والصدقات المصرى وعدد من شيوخ وعواقل سيناء.