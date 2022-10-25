القبض على عاطل يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى أسيوط

كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بتحويل مسكنه إلى ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فـى الأسلحة النارية غير المرخصة والقائمين على إدارة ورش تصنيعها .. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط قيام ( أحد الأشخاص- "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط) بتحويل مسكنه إلى ورشة لتصنيع وإصلاح والاتجار بالأسلحة النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبتفتيش مسكنه عُثر بداخله على عدد (16) قطعة سلاح نارى عبارة عن (2 بندقية آلية- بندقية رصاص- 3 بنادق خرطوش- 3 طبنجات - 7 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كمية من أجزاء من الأسلحة النارية وأدوات الإصلاح والتصنيع).

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.