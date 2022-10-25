اليوم السابع
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السيطرة على حريق مخازن أدوات منزلية وبلاستيكية بشارع الأزهر

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 09:50 ص
السيطرة على حريق مخازن أدوات منزلية وبلاستيكية بشارع الأزهر السيطرة على حريق-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق مخازن أدوات منزلية وبلاستيكات داخل عقار من 3 طوابق فى شارع الأزهر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار سكني فى شارع الأزهر، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.
 
وتبين من خلال الفحص ،نشوب الحريق بالطابق الثاني والثالث علوي والتهمت النيران محتويات مخازن أدوات منزلية وبلاستيكية وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمكن رجال الحماية من عمليات الإخماد بالكامل.

حريق مخازن

اخبار الحوادث

الحماية المدنية

سيارات الاطفاء

شارع الازهر



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