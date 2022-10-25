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السجن 5 سنوات لمتهم بضرب شخص وإحداث عاهة مستديمة له بسوهاج

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 03:34 م
السجن 5 سنوات لمتهم بضرب شخص وإحداث عاهة مستديمة له بسوهاج محكمة جنايات سوهاج
سوهاج - عمرو خلف

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عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء المتهم "ج.ع" بالسجن 5 سنوات لاتهامه بضرب المجنى عليه "ب.ا.م" وإحداث عاهة مستديمة له بدائرة قسم سوهاج الجديدة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة قسم سوهاج الجديدة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغًا من المجني عليه مفاده قيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض بسبب مشادة كلامية بينهما على أولوية السير مما أحدث له عاهة مستديمة بزراعه الأيمن.
 
وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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