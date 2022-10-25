الرادار يرصد 68285 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 68285 مخالفة مرورية متنوعة.

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط 22457 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و801 مخالفة السير بدون تراخيص، و11 دراجة نارية مخالفة و19 مخالفة موقف عشوائى، و6 مخالفات شروط الترخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

وذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.