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الرئيس السيسي: لو عايزين تشوفوا حجم السلبيات روحوا حديقة الحيوان

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 04:05 م
الرئيس السيسي: لو عايزين تشوفوا حجم السلبيات روحوا حديقة الحيوان الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن حجم السلبيات الموجودة في حديقة الحيوان قائلا: "عاوزين تعرفوا مصر عاملة ازاى.. روحوا حديقة الحيوان شوفوا حجم التردي وحجم السلبيات وحجم التعب، وحجم المنشآت، وقلت المسارات المتوازية في الحلول، حد قال لي خد حديقة الحيوان، قلت لأ.. أعمل 10 حدائق وما عملش حديقة الحيوان بالطريقة دي، تخش على الحديقة من هنا تلاقى كل الناس بتتكلم.. حديقة الحيوان والخضار الموجود فيها، والأسود الموجودة فيها.. الله الله ايه ده؟".
 
أضاف الرئيس السيسي خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022: "حديقة أنطونياديس في الإسكندرية ده فيها نباتات نادرة، طيب روح شوفها بس روحوا شوفوا.. اخش على المنتزه الناس اللى قاعدة هناك بقالها 25 سنة بتقول ما يصحش كده.. ميصحش كده إيه".
 

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