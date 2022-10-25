الرئيس السيسي: دور الإعلام هو صنع سياق إعلامى وفكرى

كتب: ماجد تمراز

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن دور الإعلام هو صنع سياق إعلامي وفكري، مشيرا إلى أن مصر دشنت العديد من المبادرات، مثل مبادرة الأمراض السارية وفيروس سي وغيرها من المبادرات.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مداخلة تليفزيونية عبر برنامج "التاسعة": "من كان لديه فكرة يتقدم لنا بها، نقول لرجال الأعمال تعالوا وتسلموا المسشتفيات، وما أقوم بدفعه سندفعه لعلاج الناس، وإذا كنت أدفع 50 مليون لهذه المستشفى، أعطيهم لك مقابل إعطاء خدمة للمواطن مجانا".

وتابع: "هذه الدولة عندما تضررت وتدمرت كان شعبها يأكل بيضة في الأسبوع ورغيف في اليوم، نحن دخلنا حرب منذ 50 عام، جابت بلدنا على الأرض، ويمكن أن أصطحبكم بسياراتي في مختلف أنحاء مصر لتروا بأنفسكم ما أراه وما يؤلمني".