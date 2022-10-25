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الرئيس السيسي: تحركنا فى عام 2013 بالشكل اللى يرضى ربنا

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 01:40 م
الرئيس السيسي: تحركنا فى عام 2013 بالشكل اللى يرضى ربنا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الفترة خلال عام 2013، قائلا: "كان مين علم الرجل ده ونبهه إلى أن البلد رايحة في حرب أهلية.. وأن الحد الأدنى لمنع ده هو استمراره فى الوظيفة.. وحد أقصي حياته.. هل كان عارف ده كويس وفهمه؟!.. ولا حد عمله؟".
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي: "الواقع اللى ماشيين فيه.. اتغير عن الواقع دلوقتي .. 7 سنين في مسيرة دولة مش كتير أوى.. وتم التحرك وقتها بالشكل اللى يرضي ربنا.. خلال المرحلة دي.. وإعطاء فرصة كاملة للناس اللى كانت موجودة.. الأمينة المخلصة الشريفة والمهم اللى بتفهم.. اللى بتفهم.. أن فيه قضية كذا وكذا.. فيه ناس من مجلس الوزراء كانت موجودة في الوقت ده لما كنت وزير وانا بقول القضايا اللى بنتعامل معها في الوقت ده.  
 
وتابع الرئيس السيسي: "الموضوع كان شريف والشرف لا يتجزأ.. والشرف مش بيتعمل شوية وينتهى.. ده سمة متغلبة.. ده حاجة ثابتة والرزق على الله".

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