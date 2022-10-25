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الرئيس السيسي: بنضيف 7 ملايين متر للإسكندرية وبنعمل أحسن ميناء فى الدنيا

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 02:06 م
الرئيس السيسي: بنضيف 7 ملايين متر للإسكندرية وبنعمل أحسن ميناء فى الدنيا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الأمن القومى المصرى مرتبط بالجيش، قائلا: "الأمن القومي المصرى متعلق في رقبته.. يكمل ويدعم ما أمكن.. أيوة"، ممازحا رئيس الوزراء: "يعني الكلام ده هيزعل الدكتور مصطفي.. والله هيزعل الدكتور مصطفي.. ازعلك يعني يا دكتور مصطفي.. أنا على الهواء".
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي: "الميناء اللى بنتكلم عليه بقى أحسن ميناء في الدنيا.. مين عنده حل تانى من أبو قير ادخل 3-4 كليو.. علشان اضيف 7 ملايين متر لمدينة الإسكندرية اللى غرقانة في التجاوز.. 7 ملايين متر.. أرصفة 22 مترا.. مين ده.. مين اللى بيعمل الرصيف 15 كيلو".
 
 

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