اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 03:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي: "المسار الفكرى لبناء دولة يحتاج تضافر الجهود"

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 03:36 م
الرئيس السيسي: "المسار الفكرى لبناء دولة يحتاج تضافر الجهود" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه عند البناء الفكرى للدستور لم يؤخذ فى الاعتبار قدرة الدولة على تلبية بعض المطالب، مثل التعليم، حتى أصبحت هذه المطالب التزامات، متابعا: "يبقا البرلمان يحاسب الحكومة، والوزير ياخد في البرلمان على وشه، التعليم العالى والصحة والكهرباء زيه، ليه؟.. لأن اللى بيطلب، بيطلب حاجة مش موجودة".
 
أضاف الرئيس السيسي خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022:" يبقا المسار الفكرى لبناء دولة، يحتاج تضافر كل الجهود بما فيها الفهم علشان البلد تطلع لقدام، مش علشان عبدالفتاح يقعد فيها، ده تفكير ضيق قوى".

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

الاقتصادي

المؤتمر الاقتصادي 2022

المؤتمر الاقتصادى

المؤتمر الاقتصادى 2022

المؤتمر الاقتصادي مصر 2022

موقع المؤتمر الاقتصادي

مكان انعقاد المؤتمر الاقتصادي 2022

المؤتمر الاقتصادي مصر

المؤتمر الاقتصادي المصري

المؤتمر الاقتصادى المصرى

المؤتمر الاقتصادي اليوم السابع

جلسات المؤتمر الاقتصادى

اليوم السابع بلس

فوائد المؤتمر الاقتصادى

عوائد المؤتمر الاقتصادى



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي: "الناس موجودة فى كل حتة وشايفة الشغل قدامها"

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 02:07 م

الرئيس السيسي: بنضيف 7 ملايين متر للإسكندرية وبنعمل أحسن ميناء فى الدنيا

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 02:06 م

الرئيس السيسى: "أى موضوع عاوز أخلصه بقول للجيش يعمله"

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 02:03 م

الرئيس السيسى: على مؤسسات الدولة مساعدة الحكومة فى كل إجراء

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 02:01 م

الرئيس السيسي: "مافيش حاجة فيكى يا مصر كانت واقفة على حيلها"

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 01:59 م

الرئيس السيسى: الممارسات الدينية تحتاج "إعادة طرح فهم عصرى"

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 01:46 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة