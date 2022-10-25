الرئيس السيسي: "المسار الفكرى لبناء دولة يحتاج تضافر الجهود"

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه عند البناء الفكرى للدستور لم يؤخذ فى الاعتبار قدرة الدولة على تلبية بعض المطالب، مثل التعليم، حتى أصبحت هذه المطالب التزامات، متابعا: "يبقا البرلمان يحاسب الحكومة، والوزير ياخد في البرلمان على وشه، التعليم العالى والصحة والكهرباء زيه، ليه؟.. لأن اللى بيطلب، بيطلب حاجة مش موجودة".

أضاف الرئيس السيسي خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022:" يبقا المسار الفكرى لبناء دولة، يحتاج تضافر كل الجهود بما فيها الفهم علشان البلد تطلع لقدام، مش علشان عبدالفتاح يقعد فيها، ده تفكير ضيق قوى".