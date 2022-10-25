الرئيس السيسي: "إحنا نجوع ونعمل سكن لائق لأولادنا اللى فى المناطق الخطرة"

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن بناء وتجهيز العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: "العاصمة الإدارية.. اتبنت منين.. ليه مش مصدقين وزيها و10 كمان منين.. طلب النمو عليها على الأقل.. مليون شقة في السنة.. نصفهم في الريف ونصفهم في الحضر".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي: "طب اللى بقوله ده.. هل القطاع الخاص فيه شكل مزاحمة؟.. حجم المطلوب ضخم جدا.. والبعض مش هيكون اقتصادي ليك.. طب تعمل للمناطق الخطرة.. طبعا.. طب اسيب ابني وبنتي في الشارع كده.. والله بتكلم بجد.. مش نأكل ونعملهم.. المساعدة مهمة.. وربنا هيساعدنا زي ما بنساعد المحتاجين والفقراء".