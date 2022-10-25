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الرئيس السيسي: "أنا بسمع عن البلد دي من 50 سنة.. وبتابع كل حاجة"

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 03:05 م
الرئيس السيسي: "أنا بسمع عن البلد دي من 50 سنة.. وبتابع كل حاجة" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يتابع كل شيء عن الدولة المصرية، متابعا: "أنا بسمع عن البلد دي من 50 سنة.. من أيام كتابات محمد حسانين هيكل في الأهرام "بصراحة"، ويطلع تاني يقولها آخر اليوم علشان لو محدش قرأ.. وبالتالي السياق الفكري للدولة كان ماشي في مجاله.. طب اللى بيكتب مقالات دلوقتي اطلع حطها قدامك واقرأ المقالات.. علشان نولد فهم.. أقل حاجة نعملها". 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي: "الرصيد اللى بتكلم عليه كأداة تحقيق أهداف صعب تنفيذها.. خلاص الجيل اللى كان موجود في 2011- بقي عنده 20 سنة.. وعاش التجربة المريرة.. واللى عنده 10 سنين لما الشباب ده يكبر.. اللى شافوا مظاهرات وخراب للبلد على مدار سنتين ونصف.. طب الصغير اللى كان عنده 6-7 سنين مش يعرف ده.. هيقولك البلد دي فين.. فين المستقبل.. ده اللى بتكلم فيه.. كبيئة سياسية واقتصادية واجتماعية إعلامية ودينية وثقافية.. حتي الدينية .. يجي يقول لي مش تدخل الدين معانا علشان مش يتقال أنه مع الحاكم.. والله ما عاوزك تبقي معايا ولا معاها.. عاوزك تبقي مع الحق الرشيد والفهم الرشيد.. نبقي قاعدين ونقول مش بتطلع لقدام ليه.. طب مش طلعت قبل كده ليه.. دروس واعبر .. ينفع نردد ما يقوله الآخرين".
 
 

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