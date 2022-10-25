الرئيس السيسى يهنئ التشيك بذكرى العيد القومى

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية التشيك ميلوش ذيمان، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.
وأوفد الرئيس السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية أحمد الأنصاري، إلى سفارة التشيك بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
مشاركة
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية التشيك ميلوش ذيمان، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.
وأوفد الرئيس السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية أحمد الأنصاري، إلى سفارة التشيك بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
الموضوعات المتعلقة
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة