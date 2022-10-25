اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 05:06 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسى يهنئ التشيك بذكرى العيد القومى

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 03:29 م
الرئيس السيسى يهنئ التشيك بذكرى العيد القومى الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ.ش.أ

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية التشيك ميلوش ذيمان، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

 

وأوفد الرئيس السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية أحمد الأنصاري، إلى سفارة التشيك بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

 


الرئيس عبد الفتاح السيسي

جمهورية التشيك

العيد القومى

سفارة التشيك بالقاهرة



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