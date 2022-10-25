الرئيس السيسى: "أى موضوع عاوز أخلصه بقول للجيش يعمله"

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن جهود الحكومة والجيش، قائلا: "انا بتكلم احنا بنفكر في حياتنا ازاي وبنتكلم ونساعد بلدنا ازاي.. الحكومة بتقوم بجهد جبار.. لكن أي موضوع عاوز اخلصه.. الجيش.. يا محمد يا زكي.. بقول ايه يا محمد.. الجيش يعمله.. وأنا بحييك.. وبحيى الجيش".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي: "طب بقول كده ليه.. علشان انا من الجيش.. لا والله.. لا والله العظيم.. بسجل لكم وللتاريخ.. اللى الجيش علمه من بعد ما خد طعنة في النكسة.. وعي الدرس والعوز والحوجة.. وكان فيه جولة علشان يجيبوا دعم له في حربه المقدسة.. قولنا لا يمكن أن الجيش يبقي كده تاني".