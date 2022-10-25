اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس الألمانى يصل إلى كييف فى زيارة مفاجئة

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 08:41 ص
الرئيس الألمانى يصل إلى كييف فى زيارة مفاجئة الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير
أ.ش.أ

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وصل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى العاصمة الأوكرانية (كييف) في زيارة مفاجئة، وذلك للمرة الأولى منذ أن شنت روسيا عمليتها العسكرية في فبراير الماضي.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن تقارير ألمانية اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يلتقي شتاينماير بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت لاحق من اليوم.

واشارت إلى أن هذه هي المحاولة الثالثة للرئيس الألماني لزيارة كييف، ففي الأسبوع الماضي أرجأ شتاينماير رحلة كانت مقررة إلى أوكرانيا؛ لأسباب أمنية.

وكان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير قد تعهد للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بتقديم مساعدات في إصلاح البنية التحتية التي تضررت بسبب الأزمة الروسية.

 


المانيا

كييف

اوكرانيا

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