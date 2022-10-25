الرئيس الألمانى يصل إلى كييف فى زيارة مفاجئة

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن تقارير ألمانية اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يلتقي شتاينماير بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت لاحق من اليوم.

واشارت إلى أن هذه هي المحاولة الثالثة للرئيس الألماني لزيارة كييف، ففي الأسبوع الماضي أرجأ شتاينماير رحلة كانت مقررة إلى أوكرانيا؛ لأسباب أمنية.

وكان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير قد تعهد للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بتقديم مساعدات في إصلاح البنية التحتية التي تضررت بسبب الأزمة الروسية.