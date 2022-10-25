اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 04:54 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الرئاسة الفلسطينية: عباس أجرى اتصالات عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلى فى نابلس

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 04:00 ص
الرئاسة الفلسطينية: عباس أجرى اتصالات عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلى فى نابلس اشتباكات فى نابلس - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن الرئيس محمود عباس أجرى اتصالات عاجلة لوقف "عدوان الاحتلال الإسرائيلي على أبناء الشعب في نابلس".

وأضاف أن الرئيس يتابع عن كثب ما يجري في نابلس، ويشيد بصمود المواطنين والدفاع عن أرضهم.

ووصف أبو ردينة ما يجري في مدينة نابلس بـ"جريمة حرب"، وحمل "حكومة تل أبيب تداعيات هذا العدوان".

وقال: "إن خطاب الرئيس في الأمم المتحدة كان بمثابة خارطة طريق، وقرارات المجلس المركزي على الطاولة، وعلى إسرائيل التوقف فورا عن جرائمها".

وحمل الناطق الرسمي باسم الرئاسة الإدارة الأمريكية المسؤولية، مشيرا إلى أنه "يجب أن تتدخل فورا لوقف العدوان وإنهاء هذا الاحتلال قبل أن تصبح الأمور أخطر بكثير مما تتصور إسرائيل والإدارة الأمريكية".

وشدد على أن "فلسطين أمام دولة فصل عنصري، وأن المجتمع الدولي وعلى رأسه الإدارة الأمريكية تمارس ازدواجية المعايير".

من جهته، حذر مجلس الوزراء الفلسطيني من ارتكاب "جنود الاحتلال الإسرائيلي جرائم جديدة في عدوانه المتواصل على مدينة نابلس المحاصرة منذ 15 يوما".

ودعا المجلس "الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية للتدخل العاجل لوقف العدوان الذي تستخدم فيه القوات الإسرائيلية القذائف المضادة للدروع، والطائرات المسيرة في استهداف الآمنين في منازلهم خاصة في حوش العطعوط ورأس العين والجبل الشمالي، ما أسفر عن مقتل 3 فلسطينيين".


نابلس

فلسطين

اخبار فلسطين

اسرائيل

اخبار اسرائيل

فتح

محمود عباس



الموضوعات المتعلقة

فلسطين تطالب بضغط أمريكى ودولى للإفراج عن أسير مريض بالسرطان

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 12:42 م

رئيس بعثة بارجواى لدى القاهرة: مصر حققت ما لم تحققه قوى عظمى بقضية فلسطين

الأحد، 23 أكتوبر 2022 04:06 م

أبو مازن يتقبل أوراق اعتماد السفير المصري لدى فلسطين .. صور

السبت، 22 أكتوبر 2022 02:02 م

مشاورات فلسطينية –أردنية ول التطورات السياسية والميدانية في فلسطين

الخميس، 20 أكتوبر 2022 09:48 م

قاضى قضاة فلسطين: الدولة المصرية أكبر داعم للقضية الفلسطينية

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 10:21 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة