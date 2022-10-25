الداخلية: التصدى بحسم لمحاولات إخوانية لنشر الشائعات

كتب محمود عبد الراضي

نفى مصدر أمنى صحة ما تداولته بعض الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي متضمناً مقطع فيديو يظهر فيه أحد الضباط السابقين بزعم تحذيره المواطنين من المشاركة بالدعوات التحريضية.

وقال المصدر الأمنى إن المقطع قديم وسبق تداوله عام 2017 مؤكدا عدم صحة ما تداولته الجماعة الإرهابية من صورة لأتوبيس أثناء عملية تفتيش أحد رجال الأمن لمستقليه حيث أنها غير خاصة بمصر وسبق نشرها عام 2018 بإحدى الدول.. وأن ذلك يأتى ضمن محاولات الجماعة الإرهابية فى إعادة نشر الفيديوهات القديمة والأخبار المفبركة لمحاولة إثارة البلبلة ، وبما يبرهن على إفلاس الجماعة الإرهابية.

وأكدت وزارة الداخلية على التصدى بكل حسم لتلك المحاولات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجيها.