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التنمية المحلية توجه المحافظات برفع درجة الاستعداد لسقوط الأمطار

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 09:30 ص
التنمية المحلية توجه المحافظات برفع درجة الاستعداد لسقوط الأمطار شفط مياه الأمطار - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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وجهت وزارة التنمية المحلية، برفع درجة استعدادات المحافظات المعرضة لسقوط الأمطار والتقلبات الجوية اليوم وخلال الأيام المقبلة، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، مشددة على ضرورة اتخاذ عدداً من الإجراءات لضمان الجاهزية والقدرة على مواجهة أية ظروف طارئة.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 50٪ قد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 40٪ تقريبا، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية ، تكون خفيفة إلى متوسطة رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة رعدية أحيانا على شمال الصعيد.
 
 وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة.

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