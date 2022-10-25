وأضافت جان-بيير - وفق موقع البيت الأبيض - أن البروتوكول دعا الرئيس الأمريكي إلى الانتظار لتقديم تهنئته بعد اجتماع رئيس الوزراء البريطاني الجديد مع العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث ودعوته رسميًا لتشكيل حكومة جديدة.

وتابعت جان-بيير: "لكن الرئيس بايدن يتطلع إلى التحدث مع ريشي سوناك في الأيام المقبلة"، مؤكدة التزام واشنطن بمواصلة التعاون الوثيق مع بريطانيا.