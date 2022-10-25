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الأوقاف تنظم أمسية لكبار المبتهلين بمسجد الإمام الحسين الخميس المقبل

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 09:55 ص
الأوقاف تنظم أمسية لكبار المبتهلين بمسجد الإمام الحسين الخميس المقبل مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه
كتب على عبد الرحمن

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تقيم وزارة الأوقاف أمسية ابتهالية مع كبار المبتهلين، يوم الخميس المقبل عقب صلاة العشاء، من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، ويشرف عليها حسام صقر وإخراج فني عبد العزيز عمران رئيس الإدارة المركزية للبرامج الدينية السابق.
 
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن ذلك يأتي في إطار دور وزارة الأوقاف الريادي في عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ونشر سماحة الإسلام، وإحياء دولة الابتهال الدينى.
 
والمبتهلون المقرر مشاركتهم في الأمسية الابتهالية هم: 
١- المبتهل/ عبد اللطيف وهدان.
٢ - المبتهل/ أحمد البشتيلي.
3- المبتهل/ إبراهيم راشد.
٤- المبتهل/ شريف عبد المنعم.
ه - المبتهل/ محمد الصعيدي.
6- المبتهل/ حمد عبد الرءوف السوهاجي.
٧- المبتهل/ أحمد أبو خطوة.
٨ - المبتهل/ محمد الجزار.
 

 

 


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