اليوم السابع
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الأمن يكشف ملابسات سرقة أجهزة من داخل إحدى المدارس بالإسكندرية

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 12:19 م
الأمن يكشف ملابسات سرقة أجهزة من داخل إحدى المدارس بالإسكندرية سرقة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الدخلية لكشف ملابسات ماتبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من (مسئول بإحدى المدارس بدائرة القسم) باكتشافه كسر نافذة غرفة الحاسب الآلى بالمدرسة وسرقة (4 أجهزة بروجيكتور - 3 شاشات - 2 سماعة خاصين بأجهزة الحاسبات الآلية) وذلك قبل بدء اليوم الدراسى . 
 
بالفحص واستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم ( ثلاثة طلاب من بينهم إثنين من ذات المدرسة)، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وعثر بحوزتهم على كافة المسروقات.
 
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة من خلال تسلق سور المدرسة وكسر نافذة الغرفة المشار إليها والاستيلاء على المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

وزارة الداخلية

الامن العام

سرقة مدرسة

وزارة الدخلية

مديرية أمن الإسكندرية



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